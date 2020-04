Detran-MS começa a atender clientes em Drive Thru a partir de hoje

A fim de conter a propagação do (covid-19), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), começa a atender no sistema Drive Thru de Serviços Express, a partir desta segunda-feira (27). O serviço irá funcionar no container de emplacamento da sede, onde o cliente deverá ser atendido no seu veículo.

A gerente regional do Departamento, Loretta Figueiredo, explica que os clientes que chegarem sem o protocolo de agendamento online, serão encaminhadas para o atendimento Drive Thru. “Se for um atendimento rápido, como esclarecer uma dúvida ou tirar uma guia por exemplo, será realizado no mesmo momento”.

Loretta explica que, ao verificar que se trata de atendimento mais amplo e demorado, os servidores irão orientar como o cliente deve agendar uma nova ida através do site.

O diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, comenta que o novo formato de atendimento, além de evitar a aglomeração, também irá evitar que os clientes saiam sem nenhum atendimento do órgão”, comenta.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)