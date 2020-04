Em Santos, desembarque de tripulantes de navio em quarentena é adiado

Chegou ao fim hoje a quarentena do navio Costa Fascionsa, atracado no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, desde o dia 15 de março por apresentar casos do novo coronavírus entre os tripulantes. No entanto, o desembarque dos 452 passageiros a bordo foi adiada.

Segundo a Anvisa informou em nota, o adiamento deve-se a questões de logística. De acordo com o órgão são necessários os fretamentos de ônibus e aviões para levar os tripulantes ao aeroporto e aos seis países de origem, respectivamente, o que só deve começar a ser feito amanhã.

Além disso, a Anvisa disse que há protocolos a serem cumpridos, como examinar cada um dos passageiros antes que eles deixem o navio da companhia italiana Costa Cruzeiros. Uma nova data para o desembarque não foi informada.

O navio atracou em Santos com mais de 700 tripulantes, sendo mais de 70 brasileiros, que foram os primeiros a serem liberados, seguidos de passageiros filipinos.

Ao todo, 29 pessoas que estavam abordo apresentaram sintomas da covid-19, sendo que 10 precisaram ser transferidas para hospitais e três morreram. A terceira morte foi comunicada ontem, mas ocorreu na última sexta-feira.

(Texto: Uol)