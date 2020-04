Covid-19: Injeção para pacientes graves tem bons resultados, diz estudo

O medicamento imunomodulador tocilizumabe mostrou sua eficácia na prevenção da “tempestade inflamatória” em pacientes com covid-19 em estado grave, de acordo com um estudo francês ainda não publicado, cujos primeiros resultados foram divulgados hoje.

Este tratamento reduziu “significativamente” a proporção de pacientes que tiveram de ser transferidos para terapia intensiva, ou morreram, em comparação com aqueles que receberam tratamento padrão, disse a Assistência Pública-Hospital de Paris (AP-HP).

Este é o “primeiro estudo comparativo randomizado” que “demonstra um benefício clínico” deste tratamento em pacientes com covid-19 que sofrem de infecção grave, disseram seus organizadores durante uma coletiva de imprensa virtual.

Esses resultados ainda precisam ser “consolidados” e serão publicados em uma revista científica em algumas semanas. A AP-HP explica que decidiu divulgá-los agora “por razões de saúde pública”, devido ao contexto da crise pandêmica, e comunicá-los às autoridades sanitárias francesas e à Organização Mundial da Saúde (OMS).

O tocilizumabe (Actemra, ou RoActemra), do laboratório Roche, pertence à família de anticorpos monoclonais —anticorpos criados em laboratório, derivados de uma única cepa de linfócitos e concebidos para responder a um alvo específico.

Geralmente usado no tratamento da artrite reumatoide, funciona bloqueando o receptor de uma proteína do sistema imunológico que desempenha um papel importante no processo inflamatório.

Alguns pacientes com o novo coronavírus sofrem um agravamento repentino de sua condição após vários dias, causando desconforto respiratório agudo. Fenômeno que está, provavelmente, ligado a uma reação imune excessiva do corpo.

Ao todo, 129 pessoas hospitalizadas em 13 hospitais foram incluídas no estudo: pacientes com covid-19 sofrendo uma pneumonia “de moderada a grave” e que precisaram de assistência com oxigênio.

(Texto: AFP)