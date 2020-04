Academia adota medidas protetivas para atender na quarentena

Boa forma, autoestima, bem-estar, qualidade de vida! É meio óbvio, mas o principal motivo que leva todo mundo para a academia é a saúde, mas e se você soubesse que um ambiente como esse, em cada cantinho tem milhares de possibilidades de deixar alguém doente se faltar cuidado. É isso mesmo, as bactérias são invisíveis e inimigas dos treinadores, principalmente em tempos de coronavírus.

Se as academias costumam ficar lotadas nos horários de pico, no início da manhã e no fim da tarde, com a pandemia do novo coronavírus o cenário é outro, após ter suas atividades suspensas por um mês, a academia Performance reabriu, mas agora seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde.

“Nós estamos seguindo o que está no decreto, colocamos os avisos onde os alunos podem ver como é a forma de contágios, os sintomas, a maneira correta de lavar as mãos, colocamos álcool gel na entrada da academia e intensificamos a limpeza, tudo aqui está sendo limpo com água sanitária e álcool”, revela o proprietário da academia, Éder Tinoco.

Lugar fechado com umidade, suor e muita gente circulando são cenários propícios para a proliferação de microrganismos prejudicais a saúde, mas alguns cuidados simples podem evitar doenças, principalmente as mais severas como é a Covid-19.

“Todos os funcionários estão trabalhando de máscara e luvas, o uso de máscara para os alunos não é obrigatório, estamos orientando os idosos para que use o acessório e os professores estão sempre orientando todos os alunos em relação a prevenção”, afirma o empresário.

De acordo com Éder, as formas de prevenção estão sendo aplicadas em todas as Performance. “Nós criamos um questionário de anamnese, para saber se a pessoa teve, ou apresenta algum sintoma da doença, essa avaliação está sendo feita de forma gratuita para todos os alunos e em todas as unidades Performance”, comenta.

Os cuidados começam desde a portão de entrada do estabelecimento. “Na recepção nós fizemos as marcações do chão com distância de um metro e meio cada, para não ter aglomeração no balão, alguns aparelhos foram isolados e não estão podendo serem usados e nós orientamos os alunos a ficarem a cinco metros de distância um do outro”, garante.

Você que frequenta uma academia pode reparar, as pessoas terminam e começam as séries sem nenhuma preocupação com a limpeza dos equipamentos. Usar os paninhos, o álcool que são disponibilizados nas academias e deixar agir de 30 segundo a 1 minuto, pode fazer a diferença na saúde.

“Nós aumentamos o número de borrifadores de álcool, passamos a usar o álcool gel, o álcool setenta nós tivemos que dobrar a quantidade, hoje nós fazemos uma compra grande para abastecer todas as unidades e os alunos têm o habito de usar bastante”, expõe.

Alguns vão chamar de excesso, outros de bom senso, mas, na verdade, tem um nome só: prevenção.

(Texto: Bruna Marques)