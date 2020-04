Live de Ivete Sangalo arrecada milhões em algumas horas

Primeira atração do Em casa, novo programa de lives caseiras da TV Globo e do Globoplay, Ivete Sangalo levou entretenimento para o público em quarentena e estimulou doações para projetos voltados ao combate ao novo coronavírus.A live arrecadou pouco mais de R$ 400 mil pelo aplicativo PicPay, em duas horas e meia de transmissão na noite de sábado (25).

As doações serão repassadas integralmente para a instituição de escolha do público, que, ao ler o QR Code no televisor com o celular, podia optar entre dez iniciativas: Ação da Cidadania, Amigos do Bem, Baobá, Cufa, Fundo Emergencial para a Saúde, Gastromotiva, Pracatum, Redes da Maré, União Rio e Unicef.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal Uol)