Isolamento social continua abaixo do ideal em MS

Apesar do aumento no número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e da interiorização dos casos da doença que já atinge 21 municípios de Mato Grosso do Sul, a movimentação de pessoas nas ruas tem aumentado gradativamente.

Neste sábado (25) o isolamento social foi de apenas 46,4%, e o Estado continua ocupando o penúltimo lugar no ranking nacional. O índice é praticamente o mesmo da segunda-feira desta semana, que foi de 46,2%.

Campo Grande apresentou uma melhora na adesão ao isolamento no comparativo com dias anteriores. Na quinta-feira (23) o gráfico chegou a apresentar colocação vermelha com adesão de apenas 35,6% da população ao distanciamento social.

A média do Estado reflete o comportamento da população nos municípios. E apesar de a recomendação mínima ser de 60% para reduzir o contágio pela Covid-19, a maioria das cidades (70) ficou abaixo desse percentual no sábado. Os piores índices do dia foram Jardim e Naviraí com 37,4% e 37,9%, respectivamente.

Entre os municípios com melhor adesão ao isolamento, estão Bela Vista (78,1%), Vicentina (72,4%), Figueirão (71,6%), Ladário (67,9%), Paraíso das Águas (67,6%), Douradina (63,2%), Jaraguari (61,7%), e Corguinho (61,2%). Dessa lista, apenas Figueirão e Paraíso das Águas integram o mapa de casos confirmados de Covid-19, sendo um caso em cada cidade.

(Texto: João Fernandes com assessoria)