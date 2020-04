Em 24h Brasil registra 189 mortes; total chega a 4.205

Com um aumento de 189 óbitos em 24 horas, o Brasil já soma 4.205 vítimas fatais do novo coronavírus. Até ontem sábado (25), eram 4.016 mortes registradas. No total, são 61.888 casos oficiais em todo país, com 3.379 novos casos, conforme as informações do boletim divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo (26).

Ao menos 27.531 pacientes estão em acompanhamento e mais de 30.152 já se recuperaram. 1.322 óbitos seguem em investigação. O anúncio de hoje, no entanto, não significa necessariamente que 189 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem somado ao balanço diário mortes ocorridas dias atrás, mas com confirmação de covid-19 no último dia

No total, as mortes em decorrência do coronavírus confirmadas em cada estado são: Acre (11); Alagoas (32), Amapá (21); Amazonas (304); Bahia (73); Ceará (327); Distrito Federal (27); Espírito Santo (51); Goiás (25); Maranhão (112); Mato Grosso (9); Mato Grosso do Sul (7); Minas Gerais (61); Pará (100); Paraná (72); Paraíba (49); Pernambuco (415); Piauí (18); Rio Grande do Norte (44); Rio Grande do Sul (35); Rio de Janeiro (645); Rondônia (10); Roraima (4); Santa Catarina (42); São Paulo (1.700); Sergipe (9); Tocantins (2).

Casos da doença e óbitos em Mato Grosso do Sul

Neste domingo (26), mais 17 exames testaram positivo para o (Covid-19), o número de casos confirmados da doença em Mato Grosso do Sul chega então, a 234 casos oficiais. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) monitora outros 18 casos suspeitos.

(Texto: Karine Alencar com informações da Uol)