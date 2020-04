Cavani muda de ideia e pode permanecer no PSG, diz jornal

O atacante Edinson Cavani tem contrato até o fim de junho com o PSG e, desde o início do ano, deu indícios de que não renovaria com o clube francês.

Depois de uma transferência frustrada para o Atlético de Madri, o uruguaio, no entanto, mudou de opinião e passou a não descartar uma permanência em Paris. As informações são do jornal L’Equipe.

Apesar disto, segundo o jornal, o Manchester United e o próprio Atlético de Madri são “sérios candidatos” a fechar com o uruguaio a partir de julho.

A Inter de Milão, caso Lautaro Martinez seja negociado com o Barcelona, também entraria na corrida pelo atacante. Até o Newcastle, considerado “novo rico” pela imprensa europeia, estaria de olho no jogador.

(Texto: Uol)