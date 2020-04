UEMS elabora artigo sobre difusão espacial do covid-19

Um grupo multidisciplinar de pesquisadores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) elaborou um artigo sobre a difusão espacial do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Estado. A UEMS está atenta à pandemia e tem desenvolvido ações em diversas esferas de atuação e o trabalho vem somar esforços no âmbito científico num esforço conjunto em todo o país.

Além das ações solidárias em auxílio à população do Estado, amplamente divulgadas, o eixo da pesquisa tem reforçado iniciativas que têm obtido destaque no âmbito interno e externo da Universidade. “O presente artigo surge no sentido de discutir as diferenças na distribuição geográfica da epidemia e associar a ação do governo local e suas repercussões imediatas. Essa é uma abordagem relevante que devemos considerar e compreender”, destaca a infectologista e docente da UEMS, Dra. Íris Bucker.

O artigo configura-se como uma iniciativa com resultados práticos e que impactam diretamente as estratégias de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. Pelo amplo terreno da multidisciplinaridade, os pesquisadores da UEMS deram um contexto mais amplo à análise sobre a pandemia. Nas palavras do prof. Dr. Paulo Jurado, que integra a equipe responsável pelo estudo, “a possibilidade de trabalhar de maneira multidisciplinar reflete um debate plural e dinâmico, enriquecendo a abordagem construída, em torno de diversas variáveis do fenômeno, especialmente, em um momento tão desafiador como esse, na história da humanidade”.

O trabalho também resultou num Portal, que atualiza dados temáticos sobre a pandemia diariamente e que está disponível a acesso público. De acordo com o docente Guilherme Espíndola, “com o surgimento dessa pandemia algumas empresas do ramo das geotecnologias disponibilizaram seus produtos para o apoio à ciência, um desses é o PAINEL DASHBOARD, um painel interativo do ArcGis On-line que permite a visualização de informações em mapas, gráficos e texto”, explica Espíndola. De acordo com o pesquisador, esses dados são atualizados diariamente “para o acompanhamento da evolução da pandemia e serve como apoio aos profissionais das mais diversas áreas, bem como para a população em geral”.

O portal está disponível neste link com dados estatísticos com o panorama do coronavírus no Estado de Mato Grosso do Sul.

(Portal MS)