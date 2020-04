MS registra mais 4 casos de covid-19 e total sobe para 217

Boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), divulgado na manhã deste sábado (25), aponta quatro novos casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Estado. Dos registros, dois deles são da Capital e outros dois de Três Lagoas. Agora, o número de pessoas infectadas pelo vírus subiu para 217 no MS.

Conforme informações da SES, Campo Grande atingiu 110 casos e é o município que registra maior índice de pessoas com covid-19, seguido por Três Lagoas com 39, Sonora, Dourados, Nova Andradina respectivamente 11, Chapadão do Sul 9, Batayporã 6, Corumbá 4, Paranaíba, Mundo Novo e Bataguassu 2. Sidrolândia, Selvíria, Rio Verde de Mato Grosso, Ponta Porã, Paraíso das Águas, Naviraí, Ladário, Coxim e Alcinópolis registram somente 1 caso até o momento.

Em relação aos casos de hoje, todos se encontram em isolamento domiciliar. As duas mulheres de Três Lagoas têm a idade de 36 e 31 anos, a primeira teve contato com outro caso positivo e a segunda é uma profissional de Saúde. Ainda conforme a SES não foi possível definir a origem de contágio da mulher de 43 anos e do homem de 29 anos residentes na Capital.

Óbitos

O covid-19 já causou o óbito de sete pessoas no Estado, sendo seis vítimas mulheres e um homem. O primeiro óbito ocorreu no dia 24 de março e o mais recente no dia 16 de abril.

Coronavírus no Estado

Entre os 2.072 casos notificados, a SES investiga 25 suspeitos. Ao todo, foram descartados 1.809 e excluídos 21.

(Texto: Jéssica Vitória)