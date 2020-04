Com estoque em baixa, o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) convoca com urgência pessoas com tipos sanguíneo O positivo e O negativo para realizarem doações. Neste sábado (25), o Hemosul funciona das 7h às 12h na na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n° 1304, em Campo Grande.

Apesar das doações serem urgentes para esses dois casos, o pedido também se estende a todos os outros grupos de doadores. As doações irão suprir a demanda de hospitais públicos e privados do Estado, além de serem utilizadas para a produção de plaquetas.

De acordo com informações do Portal MS, o Hemosul reforça que adotou todas as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Por isso, a orientação é que os doadores mantenham os cuidados para evitar o contágio durante todo percurso entre a sua residência e o local de doação.

Recomendações

Para realizar a doação é necessário seguir com alguns critérios, sendo eles: Estar bem alimentado, pesar mais de 55kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Os jovens de 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados dos pais ou responsável legal. Os doadores também devem apresentar um documento oficial com foto.

Serviço

Para prevenir o contágio do covid-19 e evitar aglomeração de pessoas, o Hemosul está trabalhando com doações programadas, que possibilitam o planejamento e manutenção dos estoques por um período maior. Os telefones são: (67) 3312-1516 / (67) 3312-1529 ou pelo número (67)99848-3035 exclusivo para whatsapp. No interior do Estado, é possível agendar a doação nos telefones fixos de cada unidade. O agendamento é mais uma opção para os voluntários, e as doações espontâneas continuam sendo bem vindas.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Portal MS)