‘Faça a coisa certa’, diz Moro no Twitter

Um dia após deixar o cargo no ministério da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro se manifestou na manhã deste sábado (25) por meio da sua conta no Twitter. ‘Faça a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo’ foi o lema de campanha de integridade que fizemos logo no início no MJSP”, escreveu o ex-ministro.

Ontem (24), além de sair do comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Moro acusou o presidente da República, Jair Bolsonaro, de tentar interferir na Polícia Federal e querer ter acesso a investigações. Agora, o presidente escolheu Alexandre Ramagem Rodrigues para assumir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal no lugar de Maurício Valeixo.

Na publicação de Moro consta um um vídeo da campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Confira:

“Faça a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo” foi o lema de campanha de integridade que fizemos logo no início no MJSP. Abaixo vídeo simples sobre ela, mas ainda disponível. https://t.co/IMTk3dNnZ0 — Sergio Moro (@SF_Moro) April 25, 2020

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)