Empresário morre em Ponta Porã após sofrer atentado

Um atentado na Rua Honorato Campagnolli, na Vila Planalto, em Ponta Porã, causou a morte de um empresário de 30 anos.

A vítima morta a tiros na tarde de sexta-feira (24) foi identificada como Ricardo Duarte Costa.

De acordo com informações do Dourados News, Ricardo era proprietário de uma barbearia em Ponta Porã. No momento do crime, ele estava dentro de seu veículo, modelo Fiat Pálio, quando outros dois carros se aproximaram e o cercaram. Após isso, os suspeitos realizaram disparos que atingiram a vítima.

Até o momento não há informações sobre os envolvidos ou motivação do crime.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Dourados News)