Efeito Surpresa! recebe Esacheu Nascimento e Joel Penha

Podcast apresentado por Filipe Gonçalves é sobre covid-19 e situações para a saúde e economia

Mais uma edição do podcast Efeito Surpresa!, da TV O Estado, o assunto abordado é a respeito das consequências para Campo Grande e para o mundo com a covid-19 e o medo do contágio do novo coronavírus. Nesse programa, o jornalista Filipe Gonçalves recebe Esacheu Nascimento e Joel Penha para reflexões.

Ouça abaixo e também em plataformas do Deezer e Spotify, essa conversa com o ex-presidente da Santa Casa de Campo Grande e com o gestor da ONG Projetartes, que também será o âncora do novo podcast da casa, o Afro Insight.

(Texto: Danilo Galvão)