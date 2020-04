Covid-19: Brasil registra recorde de 5.514 casos em 24h

Nas últimas 24 horas, o Brasil bateu um novo recorde de novos casos de coronavírus (Covid-19), registrando 5.514 infectados e 346 novos óbitos pela doença. Com isso, o número de contaminados sobe para 58.509 e 4.016 mortes, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste sábado (25).

São Paulo ainda é o epicentro da doença no país. O estado alcançou a marca de 20.004 registros, com 1.667 mortes.

Rio de Janeiro, com 6.828 casos e 615 mortes; Ceará, com 5.412 casos e 310 mortes; e Pernambuco, com 4.507 registros e 381 mortes.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)