Bolsonaro se reúne com aliados do governo neste sábado

O presidente Jair Bolsonaro realiza na manhã deste sábado (25) uma reunião no Palácio da Alvorada com diversos aliados do governo.

De acordo com informações do Terra, um dos primeiros a chegar ao local, sem falar com a imprensa foi o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), um dos maiores defensores de Bolsonaro no plenário da Câmara. Na sequência, veio o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. Ele é um dos cotados para assumir a cadeira deixada por Moro.

O secretário de assuntos fundiários do Ministério da Agricultura, Nabhan Garcia, chegou caminhando ao Alvorada na companhia do secretário da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten, mas ao se aproximar do portão, pegaram carona em um outro carro que entrava na residência do presidente da República. Não foi possível identificar o passageiro desse veículo.

O general , ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), também chegou sem falar com a imprensa.

Hoje mais cedo, Bolsonaro postou na sua conta oficial no Twitter uma foto junto com Sergio Moro. A postagem ocorre um dia após Moro deixar o cargo de ministro Justiça e Segurança Pública.

Confira:

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)