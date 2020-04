Maia convoca reunião informal com deputados para avaliar acusações feitas por Moro

Com o objetivo de avaliar as acusações do ministro da Justiça, Sergio Moro, feitas ao presidente Jair Bolsonaro, após sua demissão do cargo de ministro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), convocou parlamentares para uma reunião informal. Os deputados farão avaliações sobre o cenário político do momento e debaterão se há ou não um crime de responsabilidade.

“As consequências desse indício de crime de responsabilidade serão uma pressão enorme pela abertura de um processo de impeachment. O impeachment não é um processo só jurídico. É jurídico e político. Tem que ter crime e condições políticas. Os fatos são graves”, disse um parlamentar reservadamente.

Um outro parlamentar declarou que o cálculo político sobre a abertura de um processo de impeachment precisa ser cirúrgico porque o Congresso Nacional está concentrado em votar projetos de combate ao coronavírus. Os parlamentares não querem passar a imagem de oportunismo político, mas não podem ignorar a gravidade das denúncias de Moro.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)