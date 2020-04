Após força-tarefa, focos de calor no Pantanal começam a ser extintos

Os focos de calor no Pantanal começaram a ser extintos, após quatro dias de combate intenso às queimadas. A operação desencadeada na terça-feira (21) pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul teve o apoio de 37 homens, aviões Air Tractor, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso e do Distrito Federal e helicóptero Harpia, da Polícia Militar de MS.

O lançamento de água e os combates por terra evoluíram para a extinção do fogo, que era muito intenso na região”, informou o diretor do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), Ângelo Rabelo, destacando o apoio do Governo do Estado pelo envio de aeronaves e efetivos do Corpo de Bombeiros para reforçar o trabalho de combate aos incêndios fora de época no Pantanal. “Com certeza, foi fundamental essa ação.”

Presença do Governo

A criação da força-tarefa ocorreu após o Governo do Estado registrar, de janeiro a abril de 2020, um número 40% maior de focos de queimadas na região em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em abril são mais de 360 focos no Pantanal.

“Tivemos de tomar algumas medidas emergenciais imediatas em reação ao que foi detectado pela Sala de Situação, que monitora a evolução dos focos”, informou o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

“O que aconteceu em março e vem acontecendo em abril é algo que nós esperávamos que só acontecesse a partir de junho. Nós estamos com indicadores que apontam quase dois meses de antecipação do tempo seco”, completou.

Com o apoio de brigadistas das fazendas, o Corpo de Bombeiros reforçou nesta sexta-feira o combate por terra em outros pontos de incêndios, próximos ao Rio Paraguai – Jatobazinho e portos Mangueiral e Laranjeira -, em locais que é possível chegar de barco.

O helicóptero Harpia, da PM/MS, deslocou logo pela manhã os bombeiros para posições de combate direto ao fogo em áreas de difícil acesso, entre as baías Vermelha e Castelo.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)