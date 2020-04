Quinta-feira será de muito calor e tempo seco

A previsão do tempo para esta quinta-feira (23), é de muito calor em todo o Estado. O céu fica claro com períodos de parcialmente nublado, exceto no sul, sudoeste e centro que permanecerá com tempo claro durante todo dia.

Com o tempo firme, as temperaturas se mantém elevadas e os termômetros podem registrar mínima de 18°C e a máxima de 37°C, com tendência a estável. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também indica baixa umidade do ar em grande área do estado. Osa valores podem variar entre 85% e 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Tomar bastante líquido, umidificar ambientes, lubrificar olhos e narinas com soro fisiológico, evitar a pratica de exercícios físicos ao ar livre entre 10 horas e 16 horas, e redobrar atenção com crianças e idosos, estão entre os cuidados para aliviar o desconforto causado pelo tempo seco.

(Texto: Karine Alencar)