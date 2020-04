Prefeito fala sobre nova campanha para beneficiar famílias carentes

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PMDB), falou em sua live desta quinta-feira (23), sobre a ação desenvolvida pelo Fundo de Apoio a Comunidade (Fac), que iniciou a quarta campanha do agasalho ‘aquecendo corações 2’, o projeto tem pontos de coletas de roupas e calçados, agasalhos e mantas que estão sendo arrecadados para as famílias da Capital que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

O executivo da pasta informou que todas as contribuições podem ser entregues das 07:00 às 17:30 hrs no Instituto Mirim , que fica localizado na Avenida Fábio Zahram. Outro posto de coleta é a própria prefeitura de Campo Grande, que fica na Avenida Afonso Pena e também na Assectur que fica no Carandá Bosque.

As doações serão recebidas do mês de maio a agosto, e qualquer dúvida pode ser esclarecida através do telefone 2020-1361.

Quanto a antecipação das férias escolares, o prefeito enalteceu, que está obedecendo o calendário e as recomendações do ministro da educação. Embora ainda não tenha recebido este comando por parte do ministério, esta pode ser sim, uma medida a ser adotada pela cidade de Campo Grande.

(Texto: Karine Alencar)