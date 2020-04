Moro pede demissão, mas Bolsonaro tenta reverter a situação

Após uma troca feita pela diretoria-geral da Polícia Federal -ocupada por Maurício Valeixo-, o ministro da Justiça, Sergio Moro, decidiu pedir demissão do cargo nesta quinta-feira (23), mas o presidente Jair Bolsonaro está tentando reverter a decisão.

Os ministros Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) foram escalados para convencer o ministro a recuar da decisão.

De acordo com aliados do ministro, se Valeixo sair, Moro sairá junto.

Valeixo foi escolhido por Moro para o cargo. O atual diretor-geral é homem de confiança do ex-juiz da Lava Jato. Desde o ano passado, Bolsonaro tem ameaçado trocar o comando da PF. O presidente quer ter controle sobre a atuação da polícia.

Além disso, o ministro também tem se mostrado, nos bastidores, insatisfeito com a condução do combate à pandemia do coronavírus por parte de Bolsonaro. Moro, por exemplo, atuou a favor de Luiz Henrique Mandetta na crise com o presidente.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Folha de São Paulo)