Maiara e Maraisa fazem live nesta quinta

Maiara e Maraisa não se lembram de terem ficado mais de 15 dias paradas. Apesar do tempo de quarentena em casa estar sendo produtivo, elas se preparam há dias para a live que acontecerá nesta quinta-feira (23), às 21h, no canal do YouTube da dupla.

“A gente não estipulou um limite de tempo, estamos montando um repertório guia, mas claro que o gostoso é ir improvisando ali na hora. Assim como nos nossos shows, a gente vai com a galera se divertindo e deixando rolar”, revelou Maiara

Assim como todo o mundo, a dupla foi obrigada a cancelar a agenda de shows e, pela primeira vez, estão conseguindo ter um tempo para si mesmas, para a família e para curtir a casa.

“Eu estava conversando esses dias com a minha irmã, e nós percebemos que em março agora, fez cinco anos que a gente começou a fazer sucesso a nível nacional e, graças a Deus, a gente nunca mais parou. O máximo de tempo de férias que nós pegamos nesse período foram 10, 15 dias por ano. A gente vem de um ritmo de estrada muito intenso e acho que a parte boa disso tudo, se é que ela existe, é exatamente essa descoberta de como ficar e aproveitar a nossa casa, cozinhar, ter um tempo pra nós mesmas e aproveitar muito a família”, afirmou Maiara.

(Texto: Inez Nazira com informações da Famosidades)