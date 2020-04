Jogadores na Arábia Saudita retornarão ao Brasil

Com o inicio da quarentena a Arábia Saudita acabou fechando suas portas, proibindo entrada e saída das pessoas. Após um acordo para brasileiros retornarem ao seu país, foi formado um grupo por cerca de 180 pessoas, não apenas por profissionais do mundo do esporte, tomarão um voo fretado rumo ao Brasil.

A campanha pelo retorno foi capitaneada pelos treinadores Fabio Carille, do Al-Ittihad, André Gaspar, do Al-Hazam, e Luiz Antônio Zaluar, do Al Akhdoud, que disputa a segunda divisão local. Além disso, jogadores também participaram da ação.

Ainda não há uma definição em relação à data do voo, visto que o dia será definido pelas autoridades sauditas. No entanto, o clima é já é de alívio após o acordo costurado pelo embaixador Marcelo Della Nina e pelo ministro-conselheiro Rubem Guimarães. A comunidade brasileira já buscava caminhos para retornar ao país há algumas semanas, porém trâmites burocráticos impediram que o acerto acontecesse mais rapidamente.

Confira abaixo a nota emitida pelos brasileiros que retornarão da Arábia Saudita:

“A embaixada brasileira na Arábia Saudita, através do embaixador Marcelo Della Nina, do ministro-conselheiro Rubem Guimarães Amaral e toda a sua equipe de trabalho, em conjunto com a comunidade brasileira do futebol residente no país, realizou uma parceria e fechou um voo de volta ao Brasil.

Com as fronteiras fechadas e sem a possibilidade de retorno por meios tradicionais, houve uma mobilização e, principalmente, união dos atletas, treinadores e profissionais do futebol que atuam na Arábia Saudita para que todos os brasileiros que se encontram no país pudessem retornar ao Brasil em um único vôo.

A ação foi liderada pelos treinadores Fabio Carille, do Al-Ittihad, André Gaspar, Al-Hazm, e Zaluar, do Al-Okdood, além de alguns jogadores brasileiros, que também contribuíram.”

(Texto: Inez Nazira com informações da Gazeta Esportiva)