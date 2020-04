Goiás e Atlético-GO retomam treinamentos em maio

Goiás e Atlético Goianiense anunciaram que irão retomar sessões de treinamentos após o período de férias concedidos aos jogadores, até o próximo dia 30, se expirar. Os clubes estão na contramão dos demais times da Série A do Campeonato Brasileiro, que têm prorrogado o tempo de descanso para os seus atletas. As equipes goianas pretendem voltar aos seus trabalhos entre 1.º e 2 de maio.

Túlio Lutosa, gestor de futebol do Goiás, explicou que o número de jogadores em campo será reduzido – apenas quatro atletas por vez – e as sessões serão realizadas em horários separados. “Eles vão ser divididos, o campo estará dividido em quadrante e cada atleta vai respeitar este distanciamento. Não haverá trabalho coletivo. Quando a gente sentir segurança em poder fazer os treinos normais, vamos fazer”, afirmou o dirigente, em entrevista à TV oficial do Goiás.

Já o Atlético Goianiense pretende retomar as atividades em seu CT seguindo um protocolo específico, realizado em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). “Prorrogamos as férias por mais 10 dias para voltarmos no início de maio. Acreditamos que a partir daí será possível retomarmos os treinos. (Os atletas) São pessoas que não estão nos grupos de risco, trabalham em ambiente aberto. Então, acreditamos que seja possível”, disse Adson Batista, presidente do clube.

Ainda não há uma decisão concreta sobre o fim do Campeonato Goiano, nem para uma sequência da Copa do Brasil ou uma data de início para o Campeonato Brasileiro. A CBF acredita que seja pouco viável a realização do Brasileirão a partir de maio e aponta, com ressalvas, para um possível início em junho.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)