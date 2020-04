Esposa do governador do RIo está com covid-19

A primeira-dama do Rio de Janeiro, Helena Witzel, esposa do governador Wilson Witzel, está com coronavírus.

Ele já havia sido diagnosticado com a covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa do governo do estado, Helena recebeu o diagnóstico na ida do governador ao hospital Copa D’or nesta manhã, onde ele realizou exames de rotina em razão da doença.

“O governador já retornou ao Palácio Laranjeiras. Ele se recupera normalmente e passa bem”, diz a nota.

Witzel afirmou no dia 14 de abril que foi diagnosticado com a covid-19. Na ocasião, ele relatou que teve febre, dor de garganta e perda de olfato.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal UOL)