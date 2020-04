Covid-19: Em MS, 54% das pessoas infectadas estão curadas

Das 186 pessoas que contraíram o coronavírus (Covid-19), 102 já estão curadas, o que representa 54,8% dos pacientes. A informação foi repassada nesta quinta-feira (22) pelo secretário de estado de saúde, Geraldo Resende.

As outras 77 pessoas (41,3%) continuam em tratamento contra a doença, sendo que desse número, 59 estão em isolamento domiciliar e 18 internadas em hospitais. No estado já houve sete óbitos decorrente do vírus. A Secretaria de Estado de Saúde monitora outros 16 casos suspeitos pela doença.

No Estado, a quantidade de gente internada pela doença, caiu nos últimos cinco dias. No dia 19 de abril, 23 pessoas estavam em leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta da infecção. Hoje, são 18.

Mesmo com a situação confortável em relação ao Brasil, Mato Grosso do Sul deve ficar em alerta durante a pandemia da Covid-19. “O isolamento social continua sendo necessário para frearmos a doença”, avaliou Resende.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)