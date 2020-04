Brasil tem mais de 400 mortes por coronavírus em 24 horas

Em um dia, o Brasil registrou 407 novas mortes decorrentes do novo coronavírus (Covid-19), totalizando 3.313 óbitos. Já os casos de infectados pela doença subiram para 49.492 mil. De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira (23) pelo Ministério da Saúde, 26.573 pacientes estão recuperados e 19.606 estão em acompanhamento.

As novas mortes tiveram um aumento de 14% em relação à ontem (22), quando foram registradas 2.906. A quantidade de pessoas infectadas teve um crescimento de 8,2% também em relação ao dia anterior, quando foram contabilizados 45.757 pacientes.

São Paulo se mantém como epicentro da pandemia, tendo registrado até o momento 1.345 mortes. Em seguida está o estado do Rio de Janeiro, com 530; Pernambuco, com 312; Ceará, com 266 e Amazonas, com 234 óbitos.

(Texto: Izabela Cavalcanti)