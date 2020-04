Suíça espera ter vacina contra Covid-19 em outubro

Foi apresentada nessa quarta-feira (22) uma vacina contra o novo coronavírus, essa proposta foi feita por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Berna, que tem chances de ficar pronta no mês de outubro.

“Esta será a primeira ou uma das primeiras vacinas” a conter a pandemia do Covid-19, disse em coletiva de imprensa o chefe do Departamento de Imunologia do Hospital Universitário de Berna, Martin Bachmann, que lidera a pesquisa.

De acordo com o especialista, o medicamento está no estágio de teste de eficácia e de segurança. “A chance de sucesso é realista. A Suíça tem uma tradição de pragmatismo e está pronta para encontrar um compromisso de uma vacina o mais rapidamente”.

Durante o desenvolvimento da vacina, os cientistas explicaram que a equipe suíça segue uma abordagem diferente de outros laboratórios, usando partículas semelhantes ao vírus, que não são contagiosas, ao contrário do coronavírus, e permitem boa resposta imune. Um protótipo foi desenvolvido no início de fevereiro, algumas semanas após o vírus ter sido identificado na China, e testado com sucesso em ratos de laboratório, mostrando que o soro é capaz de neutralizar o vírus. Bachmann, que também é professor de vacinologia no Instituto Jenner da Universidade de Oxford, disse que essa sua projeção adiantada pode ser em parte justificada pela facilidade de produção, onde o equivalente a 200 litros de bio fermento bacteriano, que é necessário para as injeções, poderia produzir de 10 a 20 milhões de doses.

“A vacina é única por causa da enorme escalabilidade. Ela tem a capacidade de produzir bilhões de doses em um curto espaço de tempo”, disse. (ANSA)

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)