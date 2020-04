Custo da pandemia para o governo é de R$ 54,9 bi

Qual o governo federal já desembolsou até agora com a pandemia da covid-19? Conforme dados do site Siga Brasil, esse valor chega R$ 54,9 bilhões. No total, R$ 223,6 bilhões entraram no Orçamento.

Em 17 de abril, o Ministério da Economia fez a previsão de um impacto de R$ 285,4 bilhões em 2020.

Coronavoucher lidera; Estados aguardam ajuda

O auxílio emergencial de R$ 600 pago pela Caixa Econômica Federal responde pela maior parte dos gastos até agora: desembolso de R$ 31,3 bilhões (32% do autorizado). A Caixa informa que foram pagos R$ 22 bilhões. A diferença é porque o banco informa o dinheiro já depositado para os beneficiados.

Dos R$ 16 bilhões de ajuda aos Estados para cobrir a queda de repasse dos fundos constitucionais, só R$ 1 bilhão chegou na ponta até agora. São 6,25%.

(Texto: Danilo Galvão com informações do Poder360)