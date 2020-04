Casos de coronavírus no Brasil se aproximam de 46 mil

O número de infectados por coronavírus (Covid-19) subiu para 45.757 e as mortes em razão da doença chegou a 2.906, conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (22) pelo Ministério da Saúde. Em um dia foi contabilizado 165 óbitos e 2.678 contaminados.

O número de óbitos marcou um aumento de 6% em relação ao dia anterior (21), quando foram registradas 2.741 vítimas. Já os casos confirmados representaram um crescimento de 6,2% sobre os dados de ontem, quando foram contabilizadas 43.079 pessoas infectadas.

São Paulo concentra o maior número de falecimentos, com 1.134. Em seguida está o Rio de Janeiro, com 490, seguido por Pernambuco, com 282; Ceará, com 233 e Amazonas, com 207.

Além disso, foram registradas no Maranhão, 66 mortes; no Paraná, 57; Bahia, com 50; Minas Gerais, 47; Pará, 43; Paraíba, com 39; Santa Catarina, 37; Espírito Santo, 34; Rio Grande do Norte, com 29 mortes; Rio Grande do Sul, 27; Distrito Federal, 25; Goiás, 21; Alagoas, 20; Piauí, com 15; Amapá, 14; Acre, oito; Sergipe, sete; Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com seis cada; Rondônia, cinco; Roraima, três e Tocantins, com um óbito confirmado.

(Texto: Izabela Cavalcanti)