Câmara inicia sessão para votar apoio às microempresas

Nessa quarta-feira (22) foi inciada uma sessão pela Câmara dos Deputados para votar o projeto de lei do Senado que institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, chamado de Pronampe.

O texto já foi aprovado pela Casa vizinha, no último dia 7, como parte do pacote de medidas do legislativo para atenuar os impactos do novo coronavírus na economia brasileira.

O projeto cria uma linha de crédito a micro e pequenas empresas durante a pandemia e prevê a destinação de R$ 10,9 bilhões do Tesouro para operacionalizar o financiamento.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)