Após assalto, bandido é morto pela Força Tática

Um assaltante morreu, hoje (22), pela equipe da Força Tática, na região do Jd. Carandá, em Três Lagoas.

O autor roubou uma motocicleta Honda Biz e na sequência assaltou a mão armada um supermercado, no bairro Jd. Carandá e fugiu.

Após a persiguição policial, o assaltante foi alcançado, ainda nas proximidades do Jd. Carandá e foi alvejado pela equipe da Força Tática vindo a óbito ainda na viatura.

Conforme o relato de testemunhas e da reportagem, o autor do assalto rendeu uma vítima, a proprietária da Honda Biz usada no crime, no bairro Nossa Aparecida, na rua Manoel Pedro de Campos.

Na sequência, o autor deparou-se com a equipe de Trânsito da Polícia Militar e deu início à fuga, levantando suspeitas. Já no bairro Jd. Carandá, o homem abandonou a motocicleta e deu início à fuga à pé, pulando muros de diversas residências, vindo a se esconder em uma casa abandonada.

A equipe da Força Tática foi acionada e houve troca de tiros entre o assaltante e a equipe policial.

Na perspectiva de prestar socorro médico, a equipe da Força Tática encaminhou o assaltante para atendimento, no Hospital Auxiliadora. No entanto, o autor chegou sem vida.

No hospital, foi encontrada dentro do bolso da calça do autor a chave da Honda Biz utilizada no assalto e uma quantia em dinheiro.

O assaltante foi identificado com Adriano Farias, de 23 anos. Com diversas passagens policiais. Entre elas, posse de entorpecente, associação ao tráfico, receptção e, a última registrada, uma violência doméstica, quando agrediu a sua avó.

TRÊS MORTES EM 24 HORAS

Em 24 horas, este é o segundo confronto com a Força Tática, resultando em três mortes registradas em Três Lagoas (MS).

Outros dois autores de tráfico de drogas foram mortos pela Força Tática, nas proximidades do Presídio de Segurança Média, na manhã de ontem (21), feriado nacional de Tiradentes, quando tentavam arremessar drogas e armas para dentro da unidade prisional.

