Grupo encontra corpo de segundo pescador desaparecido no Rio Brilhante

Um grupo de pescadores encontraram nesta terça-feira (21), o corpo do douradense Marcelo da Silva de Souza, de 40 anos. Ele estava com mais dois amigos em uma embarcação que virou no domingo (19), no Rio Brilhante, município de Itaporã.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, populares que estavam avistaram o homem, distante alguns quilômetros do local do acidente.

Já na noite de ontem (20), o corpo de outro ocupante do barco, Júnior da Silva Gonçalves, de 34 anos, foi encontrado pela equipe de socorro.

No momento em que o barco virou, um homem identificado como Eliando, que mora em Itaporã, conseguiu se salvar e nadou até as margens do Rio.

De acordo com o site Itaporã News, relatos apontaram que, após o ocorrido, um dos homens afundou rapidamente, já Eliando conseguiu se agarrar em uma garrafa de 5 litros e tentou socorrer o outro amigo, porém uma linha ficou presa no seu pé e ele não conseguiu nadar e perdeu o homem de vista.

(Texto: Izabela Cavalcanti)