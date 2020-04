Agências do Detran-MS voltam a atender nesta quarta-feira

Com a publicação de novo decreto do Executivo Municipal sobre a reabertura dos shoppings em Campo Grande, as três agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) localizadas nos shoppings Campo Grande, Bosque dos Ipês e Pátio Central, voltam a funcionar.

Segundo o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, esse é um momento que requer cuidados para manter a ordem, agilizar o atendimento e garantir a segurança de clientes e servidores do Departamento.

Acompanhe os horários de atendimento:

Pátio Central: 9h às 11h30 e 12h30 às 16h30

Shopping Campo Grande: 12h às 20h

Shopping Bosque dos Ipês: das 12h às 15h e das 16h às 20h

De acordo com a gerente regional do Detran-MS, Loretta Figueiredo, o atendimento será retomado, mas com ressalvas. O serviço de renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) por exemplo, só estará disponível novamente nesses postos a partir da próxima segunda-feira (27). E, por enquanto, não haverá o serviço de vistoria de veículos na unidade do Shopping Bosque dos Ipês.

Por conta do atendimento reduzido, apenas 50% do efetivo serão distribuídas senhas, limitando a entrada de clientes. “Para os shoppings Campo Grande e Pátio Central, serão 70 atendimentos e para o Bosque, onde o efetivo é ainda menor, 30 senhas”, explicou Loretta.

“A orientação continua sendo para que nossos clientes busquem, primeiramente, os atendimentos virtuais. Temos muitas opções em nosso site. Também é importante lembrar que os prazos de vencimentos, como de CNH e transferência de veículos, estão interrompidos por tempo indeterminado. Ou seja, não há necessidade de lotarmos os espaços do Departamento”, salientou a gerente.

As medidas foram tomadas em função das recomendações feitas pelo Governo do Estado e OMS (Organização Mundial de Saúde) para o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

(Texto: Portal MS)