Tiago Leifert nega que pai está perseguindo Gusttavo Lima

O apresentador Tiago Leifert surgiu nas redes sociais nesta segunda-feira, 20, para rebater boatos que envolvem seu pai.

É que um jornalista afirmou que o pai do apresentador, Gilberto Leifert, estaria pro trás da investigação que o Conar, Conselho Nacional Auto Regulamentação Publicitária, abriu contra o cantor Gusttavo Lima após uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

“Cá estou com essa cara de cansado porque fui acordado antes do que gostaria com uma teoria da conspiração de que meu pai, homem forte do Globo, está perseguindo Gusttavo Lima”, começou ele.

Leifert esclareceu que o pai está aposentado e não participa de nenhuma decisão, seja na Globo, seja no órgão.

“E gente, o meu pai saiu da Globo há anos, não trabalha no Conar há anos. Ele tá de bermuda em casa, aposentado. Eu acho que ele nem nunca ouviu uma música do Gusttavo Lima. Eu já, adoro o Gusttavo Lima”, afirmou ele que repetiu que a informação não procede.

“Ele não tem nada a ver com o que está acontecendo, eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Por favor, parem”, pediu.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal UOL)