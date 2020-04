Prefeito de Cabo Frio testa positivo para coronavírus

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, testou positivo para covid-19, segundo informou hoje (20) a prefeitura da cidade fluminense. Moreno está em isolamento desde a última quarta-feira (15) e apresentou apenas sintomas leves da doença, como febre e coriza.

Apesar da quarentena, o prefeito continua trabalhando de casa e realizando reuniões por videoconferência.

Em nota, o prefeito, que é médico, pediu para que a população respeite a recomendação de distanciamento social e fique em casa. “Mesmo sendo médico e tomando todas as medidas de higienização recomendadas, fui contaminado por este vírus. Ninguém está imune. Mais do que nunca, peço a vocês que fiquem em casa. É a maneira mais segura que tem para se proteger”.

Além do prefeito de Cabo Frio, o coronavírus já infectou outras autoridades no estado do Rio de Janeiro, como o governador, Wilson Witzel, o secretário estadual de saúde, Edmar Santos, e a secretária municipal de saúde da capital, Beatriz Busch.

