Polícia multa seis homens em R$ 2,8 mil por pesca ilegal

Neste domingo (19), uma equipe da Policia Militar Ambiental (PMA) realizava fiscalização no rio Dourados e afluentes, quando abordaram seis infratores praticando pesca ilegal.

De acordo com informações da PMA, dois pescadores são residentes em Dourados, outros dois em Deodápolis, um em Ponta Porã e um em Laguna Carapã. Eles foram autuados por pescar sem a licença ambiental.

Com os infratores foram apreendidos, um barco, um motor de popa, seis molinetes e carretilhas com varas. No momento da abordagem, os pescadores não haviam capturado nenhum pescado ainda.

Os policias efetuaram autos de infrações administrativos e aplicaram multa total no valor de R$ 2,8 mil contra os autuados. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração e, efetuando o pagamento da multa, os infratores poderão ter os materiais restituídos.

Durante a operação, os policiais também fizeram o corte e apreenderam de 32 anzóis de galho (petrechos proibidos) que estavam armados no rio.

No local ainda havia 78 pescadores, com idades entre 22 e 67 anos, que pescavam legalmente, no trecho entre o distrito de Lagoa Bonita e a foz do córrego Dourada.

(Texto: Dourados News)