Para conter crise da Covid-19, INSS antecipa 13º salário

Para tentar combater ainda mais a crise econômica causada pelo coronavírus (Covid-19), o INSS começa a pagar esta semana a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Clique aqui para ver o calendário 2020.

A primeira parcela, que corresponde a 50% do valor do benefício, será paga entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda parte do pagamento, que tem o desconto do Imposto de Renda, cairá na conta entre os dias 25 de maio e 5 de junho.

Têm direito ao pagamento antecipado os segurados que recebem aposentadoria, pensão, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Se o benefício está programado para acabar antes de 31 de dezembro de 2020, o segurado receberá o valor proporcional.

Em geral, a antecipação do 13º salário acontece no segundo semestre. A segunda parcela normalmente chega no pagamento de dezembro.

As datas de pagamento variam conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Por exemplo, se o número é 123.456.789 – 0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 9.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)