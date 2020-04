Gaby Amarantos diz que irmão está internado em estado grave

Gaby Amarantos está vendo de perto a gravidade das consequências do coronavírus. A cantora fez um desabafo no Instagram, neste domingo (19), revelando que seu irmão Gabriel está internado em estado grave, com Covid-19, em um hospital de Belém, no Pará.

“Meu irmão Gabriel testou positivo para a Covid-19 e está internado em estado grave em Belém. Tá difícil encontrar o ânimo para fazer lives e postagens. É muito triste ver o mundo desse jeito, muitas pessoas sofrendo mas eu só sei que a dor nos une e que eu sinto muita falta de vocês”, lamentou.

A paraense continuou o texto agradecendo aos profissionais da saúde. “Meu muito obrigada aos profissionais da saúde que estão se dedicando com tanto amor e honra”, elogia a artista, que no fim da publicação parece ter mandado uma indireta à minimização feita pelo presidente Jair Bolsonaro ao novo vírus.

“Estou rezando para que a ciência possa ter o valor que merece e que a gente perceba quanta falta faz ter um líder competente. Estou revoltada em ver tanto charlatanismo mas não posso deixar toda essa ignorância tirar a minha fé de que podemos ser melhores. Ter fé também é ato de resistência”, declarou.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal UOL)