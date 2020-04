Dólar fecha a R$ 5,30 e tem a segunda maior cotação

O Ibovespa teve oscilação negativa de 0,05%,​​ a 78.950,14​ pontos

O dólar iniciou a semana em firme alta ante o real, com 1,40% e alcançou nesta segunda-feira (20), a maior cotação da história. Já o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou praticamente estável, com leve queda de 0,05%.

O Ibovespa teve oscilação negativa de 0,05%,​​ a 78.950,14​ pontos. Com o desempenho desta​ segunda-feira, o Ibovespa está 23,2% acima da média dos últimos 200 dias de negócios. Nas últimas 52 semanas, o Ibovespa acumula -16,5% de perda. ​​

Entre as ações com maior participação no Ibovespa, Itaú Unibanco caiu 3,06%, Bradesco teve perda de 3,83%, Banco do Brasil teve desvalorização de 2,6% e Santander Brasil recuou 2,72%.

Vale fechou em baixa de 3,39% e Petrobras PN teve perda de 1,30%, enquanto Petrobras ON caiu 0,60%.

A moeda norte-americana subiu 1,40%, o que representa R$ 5,3092 na venda.

O Banco Central entrou no mercado com venda de 500 milhões de dólares em operação no mercado à vista. A divisa saiu das máximas, mas recuperou mais da metade do terreno perdido após o leilão.

Os holofotes do dia se voltaram para o petróleo. O primeiro vencimento do futuro do barril negociado nos Estados Unidos fechou a menos 37,63 dólares, um declínio de cerca de 305%, ou de 55,90 dólares.

Na mínima, o preço desceu a menos 40,32 dólares, um recorde, com vendedores pagando a compradores para que fiquem com o insumo. O tombo decorre do cenário de excesso de oferta e falta de demanda por causa da crise do coronavírus.

