Brasil tem 40,5 mil infectados por coronavírus e 2,8 mil mortes

O número de infectados por coronavírus (Covid-19) no Brasil subiu para 40.581 e o de mortos chegou a 2.845. Conforme boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, em um dia, o país bateu recorde de óbitos, com 383 e 1.927 contaminados.

São Paulo concentra o maior número de falecimentos, registrando 1.307. Em seguida está Rio de Janeiro, com 422 mortes; Pernambuco, com 234; Ceará, com 198 e Amazonas, com 185.

Além disso, foram registradas 54 mortes no Maranhão; 51 no Paraná; 46 na Bahia; 41 em Minas Gerais; 35 em Santa Catarina e no Pará; 33 no Espírito Santo; 32 na Paraíba; 27 no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul; 24 no Distrito Federal; 19 em Goiás; 18 em Alagoas; 13 no Amapá; 12 no Piauí; oito no Acre; seis em Mato Grosso; cinco em Sergipe e em Mato Grosso do Sul; quatro em Rondônia; três em e um em Tocantins.

(Texto: Izabela Cavalcanti)