MS registra 168 casos confirmados de coronavírus e Capital lidera com 87 infectados

O número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso do Sul subiram para 168. De ontem (18) para hoje (19), mais sete testes deram positivo para a doença, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Outros 43 casos estão sendo investigados sob suspeita do vírus.

Os novos registros são dois na cidade de Sonora e o mesmo número em Campo Grande e Três Lagoas, Chapadão do Sul também registrou um novo caso.

A Capital lidera com 87 infectados; Três Lagoas, com 18; Dourados, Sonora e Nova Andradina, com 11 cada; Chapadão do Sul, com oito; Batayporã, com seis; Corumbá, Mundo Novo e Paranaíba, com dois cada; Alcinópolis, Coxim, Ladário, Miranda, Naviraí, Paraíso das Águas, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria e Sidrolândia possuem um caso de coronavírus confirmado cada município.

De acordo com a SES, do total de contaminados, 60 estão em isolamento domiciliar, 66 já finalizaram a quarentena e estão sem sintomas, 23 estão internados e 14 pacientes tiveram alta hospitalar. Além disso, MS registrou cinco óbitos, sendo dois em Batayporã; dois em Campo Grande e um em Três Lagoas.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 1.211 notificações de casos suspeitos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 979 foram descartados após os exames darem negativo e 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 43 casos suspeitos que estão em investigação, tiveram as amostras encaminhadas ao laboratório Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. Após recebimento das amostras, os resultados ficam prontos de 24h à 72h.

