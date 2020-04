Moçambique expulsa narcotraficante procurado pelo Brasil

O governo do Moçambique anunciou neste domingo (19) que decidiu expulsar um dos narcotraficantes mais procurados pelo Brasil. Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho fugiu da prisão em 1998 e se escondeu em países vizinhos, como Paraguai e Bolívia.

“Enquanto a entrada no território moçambicano, o cidadão Luiz Gomes de Jesus, também conhecido por Gilberto Aparecido dos Santos, não observou os procedimentos e a entrada irregular no país é fundamento para expulsão administrativa”, lê-se num documento do Ministério do Interior distribuído hoje à imprensa.

De acordo com informações do diário eletrônico Carta de Moçambique, o narcotraficante partiu do Aeroporto de Maputo para o Brasil na madrugada de hoje, num avião da Força Aérea Brasileira, sob controlo da Polícia Federal.

Foragido há 21 anos, Fuminho foi condenado por crimes de tráfico de drogas, contra o patrimônio de instituições financeiras e de grandes empresas de logística, assim como por financiar a fuga de líderes de organizações criminosas.

O despacho de expulsão de Moçambique interdita ainda “Fuminho” de entrar no território moçambicano por um período não inferior a 10 anos.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)