Frio vai embora e domingo registra máxima de 32°C na Capital

Aos poucos o frio em Mato Grosso do Sul está indo embora e neste domingo (19) o tempo será firme, podendo chegar a 34°C no decorrer do dia, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Da madrugada para manhã os termômetros registraram mínima de 13°C, mas na parte da tarde a temperatura aumenta. Os valores de umidade relativa do ar variam entre 20% e 90%.

A meteorologia prevê ainda, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva no período da manhã para tarde nas regiões norte e nordeste do estado. Nas demais áreas o tempo fica claro com períodos de sol e algumas nuvens.

Em Campo Grande, o dia será claro com períodos parcialmente nublado, com temperatura prevista entre 18°C e 32°C. A umidade mínima é de 25% e máxima de 70%.

Conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde, é preciso manter os ambientes umidificados, ingerir bastante água mesmo sem sentir sede, aplicar soro fisiológico nas narinas, lavar as mãos frequentemente, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, e usar produtos para hidratar a pele.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo para alguns municípios do Estado.

(Texto: Izabela Cavalcanti)