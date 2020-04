Europa registra mais de 100 mil mortes por covid-19

Com um total de 100.501 mortos e mais de 1,1 milhão de casos confirmados, a Europa é o continente mais atingido pela pandemia do coronavírus até o momento.

A pandemia já causou a morte de 157.163 pessoas em todo o mundo e, pelo menos, 2,3 milhões de pessoas tiveram contaminação pelo coronavírus confirmada, segundo balanço da AFP feito na tarde de sábado (18). O número, no entanto, reflete apenas uma fração do total de infecções já que boa parte dos países testam apenas casos graves.

Apesar da concentração no continente europeu, o país com maior número de mortes ainda é os Estados Unidos, com 37.659 vítimas fatais. Na sequência, os países com mais óbitos causados pela pandemia são Itália (23.227), Espanha (20.000) e França (19.323).

(Uol)