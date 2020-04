Detran não terá atendimento público na segunda e terça

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) não terá atendimento público na segunda-feira (20) e terça-feira (21). A decisão contempla o ponto facultativo decretado pelo governador, Reinaldo Azambuja na quarta-feira (15).

De acordo com informações do Portal MS, o O ponto facultativo vale para os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul, mas não se aplica às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

O atendimento volta na quarta-feira (22). Em casos de dúvidas, a população pode entrar em contato através do Call Center no número 3368-0500 ou e-mail faleconosco@detran.ms.gov.br.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Portal MS)