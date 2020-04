Cruzeiro é condenado a pagar mais de R$ 2,1 milhões

A Justiça do Trabalho de Minas Gerais condenou o Cruzeiro a pagar R$ 2.116.183,44 ao volante Bruno Silva, que atualmente defende o Avaí.

De acordo com informações do Notícias ao Minuto, o jogador processou o time mineiro por conta do atraso no pagamento de parcelas da rescisão de contrato, assinada em janeiro de 2019.

A juíza Daniele Cristina Morello, da 37.ª Vara do Trabalho, em Belo Horizonte, determinou que o valor em atraso das parcelas – o Cruzeiro dividiu o pagamento em 13 vezes, mas pagou sete – fosse pago integralmente. Cada uma das parcelas era de R$ 230.772,93, totalizado o valor de débito em R$ 1.384.637,58. Além disso, o clube foi condenado a pagar 50% do valor restante do distrato, o que alcança R$ 692.318,78.

O Cruzeiro também foi condenado a pagar multas referentes a artigos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), com o montante total do débito chegando a R$ 2,116 milhões. O clube mineiro pode recorrer da decisão.

Bruno Silva foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro de 2018, com vínculo até 2020. No contrato, o jogador receberia um valor inicial de salário válido para a primeira temporada. Entretanto, o clube decidiu romper o contrato no início de 2019, acertando o pagamento de verbas rescisórias de R$ 3.016.775,26 em 13 parcelas.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)