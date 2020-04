Youtuber é preso por receptação de Toyota Corolla na Capital

O “youtuber” Eduardo Rezende da Silva, o Eduardo Razuk, do canal Backstage, foi preso na sexta-feira (17) em Campo Grande, acusado de receptação de veículo vindo do Paraguai.

De acordo com o delegado Ricardo Meirelles Bernardinelli, da terceira Delegacia de Polícia de Campo Grande, onde Silva reside, a prisão está relacionada à compra de um Toyota Corolla XRS com placas do Paraguai. Silva foi solto às 17h ainda de sexta-feira, após pagar fiança de R$ 20 mil. O carro foi apreendido.

Silva também foi indiciado em outro inquérito policial pelos crimes de incitação ao crime, direção perigosa, desobediência ao toque de recolher e descumprimento de medida preventiva sanitária.

As duas últimas acusações são referentes ao descumprimento do toque de recolher na cidade em 21 de março, quando Razuk acelerou a mais de 120 km/h um Volkswagen Jetta GLI preparado com 400 cv de potência nas ruas da cidade durante a noite.

“Diante das evidências, nós resolvemos prender em flagrante o Eduardo pelo crime de receptação, na modalidade de ocultação, uma vez que ele tinha ciência de que o veículo era de origem estrangeira e tinha sido adquirido mediante fraude na sua documentação para legalizar a entrada no Brasil”, relata o delegado.

“Nos chegou o conhecimento de que o autor estaria planejando o desmanche de um veículo para revenda posterior. Hoje, no período da manhã, fomos até a residência dele e lá, mediante autorização, encontramos o veículo na garagem da casa. Esse veículo é de origem paraguaia”, explica Bernardinelli.

Os planos de desmanche do Corolla com placas do Paraguai foram relatados pelo próprio Razuk em vídeo postado anteontem no Backstage – com o Corolla branco ao fundo.

Em um desses vídeos, Eduardo da Silva, cuja CNH já tem mais de 40 pontos no prontuário, aparece acelerando o Corolla a mais de 200 km/h em uma rodovia no acesso à capital sul-mato-grossense.

Segundo Ricardo Bernardinelli, Razuk se diz “arrependido”. O delegado acrescenta que a documentação do sedã paraguaio está em nome de outra pessoa e há indícios de fraude e falsidade ideológica.

(Texto: Uol Notícias com João Fernandes)