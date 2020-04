Terminais de ônibus da capital foram limpos e desinfectado

Os terminais do transporte coletivo urbano de Campo Grande começaram a passar por desinfecção, como medida preventiva de combate ao contágio do novo coronavírus. Ontem à noite foi a vez dos terminais Aero Rancho, Morenão, General Osório e Nova Bahia receberem a higienização feita a base de hipoclorito diluído em água. A operação iniciou por volta das 22 horas dessa sexta-feira (18) e seguiu até a madrugada de hoje.

quipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) estão responsáveis pela execução do serviço, que garante a limpeza e higienização de todo a área externa dos terminais, desde as plataformas de embarque e desembarque até o telhado, bancos, pátio, portões de acesso e banheiros.

De acordo com o chefe de Drenagem da Sisep, Juvenil Ferreira Lopes, pelo menos 40 mil litros da solução serão utilizados nos nove locais. Ele explica que após um tempo da aplicação o produto evapora garantindo assim segurança aos usuários que circulam pelos terminais.

A operação vai continuar neste sábado, no terminal das Moreninhas e no Ponto de Integração Hércules Maymone. No domingo (19) será a vez da desinfecção dos terminais Bandeirantes, Júlio de Castilho e Guaicurus. Na quarta-feira está prevista a higienização, com bombas costais, da Rua 14 de Julho.

Ao acompanhar a ação na noite de ontem, o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno, ressaltou que as medidas de isolamento decretadas pelo Município permitiram melhor organização das ações de biossegurança adotadas em Campo Grande.

“Graças a essas medidas adotadas pelo prefeito tivemos tempo hábil para planejar e organizar medidas como essa desinfecção nos terminais. Além da higienização, providenciamos saboneteiras e estamos tentando, na medida do possível diante de ações frequentes de vandalismo, garantir o funcionamento das torneiras nos banheiros nesses locais. Além disso fizemos a marcação de distanciamento para garantir melhor controle do distanciamento entre as pessoas como medida de prevenção neste momento de pandemia”.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos), logo após a conclusão do serviço nos terminais, haverá um reforço com nova aplicação da solução.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com Informações da Assessoria da Prefeitura)