Prefeito divulga novas normas para igrejas e rodoviária de Campo Grande

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, anunciou neste sábado (18 ) durante sua live no facebook, novas medidas referentes as atividades de organizações religiosas da cidade, e sobre a volta do funcionamento de forma parcial da rodoviária da Capital, que deve começar na próxima semana.

De acordo com as informações divulgadas pelo prefeito, na noite desta sexta-feira (17), saiu a decisão da justiça sobre o pedido da suspensão de liminar (PSL), para que as igrejas voltem a ter cultos presenciais. Após a solicitação da prefeitura, o presidente do Tribunal, desembargador Paschoal Carmello Leandro, autorizou a reabertura gradual dos templos, e ordenou que a partir de hoje, as autoridades religiosas apresentem um projeto de contenção de risco de biossegurança para a realização dos cultos.

O prefeito disse ainda, que as atividades devem respeitar o suporte máximo de 30% de pessoas dentro dos templos. Além do mais , idosos acima de 60 anos ficam proibidos de participar das reuniões. O prefeito pediu também, que os pastores forneçam máscaras aos fiéis a fim de evitar a proliferação do vírus.

Funcionamento da Rodoviária

O responsável pela pasta, informou que na próxima semana, as rodoviárias poderão voltar a exercer o serviço de trasporte intermunicipal. “Tendo em vista o pico da doença em São Paulo, nós não podemos fazer a ponte entre passageiros de um local para o outro. Sendo assim, a rodoviária continuará suspensa de integrar a atividade, e o serviço local será retomado gradativamente” disse Marquinhos Trad.

Casos de Coronavírus confirmados

Mais dezoito casos de coronavírus foram confirmados em Mato Grosso do Sul, sendo assim, o Estado passa a somar 161 casos oficiais da doença. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), além desses, mais outros 50 estão sendo investigados. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado neste sábado (18). Na Capital, são 85 casos confirmados 12 casos detectados em apenas 24 horas.

O Brasil bateu novo recorde de mortes em um dia, com 217, e chegou a 2.141 óbitos em razão de infecção pelo novo coronavírus (covid-19). Já os casos confirmados nas últimas 24 horas também foram recorde, com 3.257, contabilizando o total de 33.682.

(Texto: Karine Alencar)